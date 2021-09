Economia Petrobras muda modelos de contrato para venda de combustíveis As informações são da Agência Brasil

A Petrobras aprovou novos modelos contratuais para venda de gasolina A (sem adição de etanol) e de óleo diesel (rodoviário e marítimo) para as distribuidoras de combustíveis. A Petrobras não deu detalhes sobre os novos modelos, mas informou que não haverá mudanças em sua política de preços desses produtos. As informações são da Agência Brasil. De acordo com ...