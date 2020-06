Economia Petrobras diz que não contratará petroleiros que passaram pela Venezuela Medida dialoga com sanções impostas ao país do presidente Nicolás Maduro pelo Departamento do Tesouro Americano

A Petrobras anunciou que não está contratando petroleiros que estiveram na Venezuela nos últimos 12 meses. A medida dialoga com sanções impostas ao país do presidente Nicolás Maduro pelo Departamento do Tesouro Americano, que busca minguar as receitas venezuelanas - muito dependentes do petróleo. Os norte-americanos já determinaram sanções contra petroleiros e empresas ...