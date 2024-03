Economia Petrobras despenca e chega a perder mais de R$ 70 bilhões em valor de mercado após balanço Caso essas quedas sejam confirmadas no fechamento, serão os piores desempenhos percentuais em um dia desde fevereiro de 2021. No pior momento, as preferenciais recuaram 13,1%, e as ordinárias caíram 14%, representando uma perda de R$ 72,7 bilhões em valor de mercado

As ações da Petrobras registram queda de mais de 10% nesta sexta-feira (8), após a estatal ter divulgado queda no lucro de 2023 e decidido não pagar dividendos extraordinários, frustrando o mercado. Às 12h15, as ações preferenciais (sem direito a voto) da Petrobras caíam 10,79%, enquanto os ordinários (com direito a voto) recuavam 11,75%. Já o Ibovespa...