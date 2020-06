Economia Petrobras confirma alta de 10% no preço da gasolina; diesel fica inalterado O valor do litro vai subir, em média, R$ 0,13

A Petrobras informou às distribuidoras que vai aumentar a gasolina em 10% a partir da terça-feira, 9, nas suas refinarias. O valor do litro vai subir, em média, em R$ 0,13, de acordo com informação da Associação Brasileiras dos Importadores de Combustíveis (Abicom). O preço do diesel permanece inalterado. O aumento da estatal segue o movimento de alta do petróleo...