Economia Petrobras aprova acordo para quitar dívida de R$ 20 bilhões com União Dos 11 conselheiros da Petrobras, apenas um representante de minoritários votou contra

O conselho de administração da Petrobras aprovou nesta segunda-feira (17) acordo com a União para a quitação de dívida tributária de R$ 19,8 bilhões referente ao aluguel de plataformas de produção de petróleo. As receitas da transação com a Petrobras são uma fonte importante de recursos para o governo reforçar o caixa neste ano e buscar o cumprimento da meta fiscal...