Economia Petrobras abre concurso com 757 vagas; salário inicial é de R$ 11,7 mil As inscrições ficam abertas até o dia 5 de janeiro de 2022, o valor da taxa é de R$ 79,83. As vagas são para profissionais de nível superior júnior e não requerem comprovação de experiência anterior; confira as formações buscadas

A Petrobras abre hoje as inscrições para concurso público que irá selecionar 757 pessoas para cargos de nível superior com remuneração mínima inicial de R$ 11.716,82. Este é o primeiro processo seletivo da Petrobras em mais de 3 anos e as inscrições ficam abertas até o dia 5 de janeiro de 2022. As vagas são para profissionais de nível superior júnior e não reque...