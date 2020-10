Economia Pesquisa mostra que trabalho informal eleva contágio e morte por Covid-19 no Brasil Estudo mostra que locais com maior número de pessoas sem carteira têm taxas de infecção e mortalidade superiores

Cidades com maior quantidade de trabalhadores informais foram as mais afetadas pela pandemia de Covid-19 no Brasil, segundo estudo realizado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) em parceria com o IRD (Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento). Para chegar a essa conclusão, o levantamento analisou dados socioeconômicos de todos os 5.570 municí...