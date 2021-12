Economia Pesquisa mostra altas variações em preços de combustíveis: gasolina chega a 11,98% e etanol a 17,18% Dados são do levantamento semanal do Procon Tocantins realizado nesta segunda-feira

As variações nos preços da gasolina, etanol e do diesel superam os 10% na Capital, conforme a pesquisa semanal do Procon Tocantins. Os últimos números mostram que a gasolina tem variação de 11,98% e o etanol de 17,18%, a maior entre todos os combustíveis. Os dados foram levantados nesta segunda-feira, 21. A gasolina tem como maior preço, atualm...