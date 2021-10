Economia Pesquisa Mensal de Comércio mostra que vendas do varejo no Tocantins recuaram 6,4% em agosto Em um ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, no Estado teve queda de 6,2%

Dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira,6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o volume de vendas do comércio varejista no Tocantins recuou 6,4% no mês de agosto, na comparação com o mês anterior (9,2%). No ano (janeiro a agosto), o varejo no Estado acumula queda (-9%) e nos últimos doze meses (até a...