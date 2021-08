Economia Pesquisa encontra variação acima de 200% em presentes para Dia dos Pais em Palmas Com a aproximação da data comemorativa, muitos deixam para fazer as compras de última hora e os cuidados na hora da compra se intensificar

Com a véspera do Dia dos Pais, as lojas ficam mais cheias já que muitos deixam para comprar uma lembrança de última hora, mas é nessa hora que o cuidado deve ser maior para evitar gastos em excesso. A dica é sempre pesquisar assim como fez a babá e doméstica Ana Beatriz Soares de Araújo, de 20 anos, que saiu em busca de um presente para a data para sua mãe, já que foi e...