Uma pesquisa realizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL), nos últimos dias 23, 24 e 25, mostra qual o possível cenário do comércio palmense passada a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Segundo a CDL Palmas, impactos gerados em razão das medidas adotadas tanto pelo Paço Municipal quanto pelo governo do Estado, quanto ao fechamento do comércio.

Segundo a pesquisa, 56,5% das empresas entrevistadas não têm condições financeiras de realizar o pagamento dos funcionários deste mês. Somente 23,7% afirma que conseguirá arcar com a folha de pagamento dos funcionários e 19,9% ainda não sabe.

Ainda de acordo com a pesquisa, 60,2% das empresas pretendem demitir funcionários nos próximos dias, sendo que 18,8% deve demitir até 75% do quadro; 17,1% até 50%; 11,6% até 20%; 8,8% até 30% e outros 3,9% deve demitir até 40% do quadro. Apenas 39,8% das empresas entrevistadas não pretendem demitir funcionários nos próximos dias.

De acordo com a CDL, o comércio palmense emprega aproximadamente 80 mil pessoas, ou seja, se o cenário de demissões se concretizar, cerca de 32 mil pessoas podem ficar desempregadas na Capital.

“A turbulência que essa epidemia está causando para nosso país, atinge todos os setores. Na economia, o principal impacto direto será nos salários dos trabalhadores. A pesquisa mostra o que já está acontecendo na nossa cidade e essa grande quantidade de empresas que não vão conseguir arcar com as folhas de pagamento devem trazer ao menos uma reflexão: não sabemos se teremos remédio para curar essa epidemia de falência que está nos atingindo”, pontua o presidente da CDL Palmas, Silvan Portilho.

Portilho afirmou que a CDL tem orientado as empresas que estão em dificuldade para amenizar os prejuízos ou até mesmo evitar a falência. “O que queremos mostrar são todas as dificuldades que estamos enfrentando, cada um no seu grau de responsabilidade, e ninguém está livre desta nova epidemia de falência das empresas. É o setor empresarial que produz emprego, renda e arrecadação de tributos para a manutenção dos municípios, estados e país”, afirma.