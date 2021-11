Economia Percentual de brasileiros com renda do trabalho cai ao menor nível em quase 10 anos Pandemia reduz parcela para 40,1% da população em 2020, segundo IBGE

Sob efeito da crise gerada pela Covid-19, o percentual de brasileiros com renda do trabalho caiu em 2020 para o menor nível de uma série histórica iniciada em 2012. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (19) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Conforme o instituto, o número de pessoas que possuíam rendimento do trabalho recuou em 2...