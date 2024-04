Economia Período para solicitar isenção da taxa do Enem 2024 está aberto Os resultados das solicitações de isenção e de justificativa de ausência serão divulgados no dia 13 de maio

A partir desta segunda-feira (15) os estudantes podem solicitar a isenção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O pedido deve ser enviado até o dia 26 de abril. Para realizar o processo, os interessados devem acessar a página do participante neste link. Além disso, durante esse mesmo período, está aberto o prazo para justificativa de ausência no Enem 2023. Essa é...