Economia Período de inscrição para Cartão da Família da Prefeitura de Palmas começa na próxima segunda-feira Auxílio emergencial atenderá mais de 25 mil famílias com o valor de R$ 200,00, com previsão de pagamento em até 15 dias úteis após a publicação da lista definitiva de beneficiários no Diário Oficial

Começa na próxima segunda-feira, 26, o período de inscrição para o Programa Cartão da Família, instituído pela Prefeitura de Palmas. Essa medida de auxílio emergência visa socorrer famílias em situação de vulnerabilidade social afetadas pela pandemia da Covid-19. As informações sobre o programa estão no Decreto nº 2.037 regulamentando a Medida Provisória nº 02/2021, que instituiu o programa social, publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira, 23. Conforme a ge...