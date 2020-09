Economia Período da janela de plantio da soja no Tocantins começa a partir desta quinta-feira Período segue até 15 de janeiro e sojicultores devem cadastrar áreas de plantio junto a Adapec

Com o fim do vazio sanitário, a janela do plantio da soja para a safra 2020/2021 começa nesta quinta-feira, 1º, e segue até 15 de janeiro de 2021. O período de vazio neste ano foi de julho a setembro e nessa época os sojicultores ficaram proibidos de manterem plantas vivas de soja em campo. Para o plantio da nova safra, os sojicultores devem obrigatoriamente fazer ...