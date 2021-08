Economia Pequenos negócios respondem por 72% dos empregos criados no país Número quase três vezes superior ao das médias e grandes que contrataram, de julho a 2020 e julho de 2021, 717.029 trabalhadores

Os pequenos negócios apresentaram um saldo positivo de 2.094.812 empregos com carteira assinada, o que significa 71,8% das vagas criadas no país. Número quase três vezes superior ao das médias e grandes que contrataram, de julho a 2020 e julho de 2021, 717.029 trabalhadores. Os números são de levantamento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empres...