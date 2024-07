Economia Pente-fino quer verificar 800 mil benefícios do INSS até fim do ano, diz Lupi Previdência busca conferir se segurados podem ou não seguir com auxílios, afirma ministro

A Previdência Social pretende verificar os cadastros de cerca de 800 mil beneficiários temporários (o antigo auxílio-doença) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) até o final deste ano, disse nesta segunda-feira (29) o ministro Carlos Lupi (Previdência Social). O pente-fino busca conferir se as pessoas têm mesmo direito a seguir com os auxílios. Conforme Lupi, ...