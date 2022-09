Economia Pelo segundo mês, palmense deveria ganhar mais de R$5 mil para cobrir despesas, aponta pesquisa Conforme o estudo do IFTO, após meses de elevação de preços, os dados registrados durante o mês de agosto deste ano registraram redução em sete dos doze produtos da cesta básica

Pesquisa do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) revela que o salário mínimo de um morador de Palmas no mês de agosto deveria ser de R$ 5.116,72. O estudo evidencia que o valor do salário mínimo que atualmente equivale a R$ 1.212,00 não cobre as despesas básicas. Em julho, o estudo apontou que o valor do salário mínimo do palmense deveria ser R$ 5.232,00 ou seja, R$...