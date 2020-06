Economia Pedidos de seguro-desemprego crescem 28,3% em maio e passam de 960 mil No total, foram 3.297.396 pedidos no ano

O Ministério da Economia informou nesta terça-feira (9) que os pedidos de seguro-desemprego somaram 960.258 em maio, totalizando 3.297.396 pedidos no ano. Houve avanço de 28,3% na comparação com o mês anterior e de 53% ante maio de 2019. É um recorde, segundo a série histórica indiciada em 2000. Os três Estados com maior número de requerimentos foram São Paulo (281.3...