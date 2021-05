Economia Pedidos de seguro-desemprego caem nos últimos cinco anos no TO com redução mesmo na pandemia Especialista mostra que queda tem relação com o crescente saldo positivo de emprego e que, em hipótese, os governamentais para fazer com as empresas não demitissem seus empregados funcionaram no Tocantins

Apesar de ser um ano marcado por uma pandemia e por medidas de isolamento social, em 2020 houve menos pedidos de seguro desemprego que nos anos anteriores. No ano passado, 35.034 trabalhadores deram entrada no benefício, o número é aproximadamente 3,5% menor que em 2019 e quase 14% que cinco anos antes, em 2015. Os dados são da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento S...