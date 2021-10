Economia Paulo Guedes nega demissão e conta que ala política buscou nome para substituí-lo Ao lado do presidente, ministro disse que Bolsonaro não tinha nada a ver com a “pescaria” por um nome para chefiar ministério

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cometeu sincericídio durante entrevista à imprensa com o presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta sexta-feira (22). Segundo ele, a ala política do governo buscou um nome para substituí-lo em caso de demissão. No momento da fala, Guedes iria dizer o nome do futuro secretário de Tesouro e Orçamento, que será Esteve Colnago. Porém,...