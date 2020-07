Economia Paulo Guedes diz deve sair do Ministério da Economia caso Congresso interdite reformas O plano de reformas do ministro inclui a reformulação do sistema tributário, que deve ser dividida em diversos projetos

O ministro Paulo Guedes (Economia) disse nesta quinta-feira (16) que pretende ficar no cargo até o fim do governo, mas, caso o Congresso passe a barrar as reformas pretendidas, ele deixaria o posto. “Eu só saio abatido à bala; removido à força”, declarou. “Enquanto houver essa agenda [reformista] a ser perseguida, eu estou aqui. Se o presidente [Jair Bolson...