Redação Jornal do Tocantins

O Governo do Tocantins decidiu manter fechados para visitação todos os Parques Estaduais em prevenção e enfrentamento a pandemia da Covid-19. A medida inclui o Jalapão, no qual estava se estudando a reabertura do parque neste mês de maio.

A manutenção da medida de fechamento é resultado de uma videoconferência entre representantes das áreas ambiental, econômica e do turismo ocorrida nesta quarta-feira, 29. Os parques estão fechados desde o dia 17 de março por um decreto do governador Mauro Carlesse (DEM).

Jalapão

Conforme a gestão, apesar da unidade de conservação ser grande atrativo e incentivo ao movimento das principais atividades econômicas da região, antes da possível abertura um estudo detalhado deve ser realizado e, posteriormente, encaminhado à avaliação do Comitê de Crise. Na sexta-feira, 24, a gestão chegou a ser anunciado um planejamento de reabertura do parque para maio, mas recuou.