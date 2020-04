Economia Para Onyx, filas da Caixa ocorrem por causa da 'natureza' dos brasileiros Segundo ele, as aglomerações devem continuar a ocorrer nas agências até o final do programa, previsto até julho

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que as filas em agências da Caixa para recebimento do auxílio emergencial de R$ 600 a informais ocorrem em razão da "natureza" e "cultura" dos brasileiros, que têm dificuldade para acessar o aplicativo criado pelo governo. Segundo ele, as aglomerações devem continuar a ocorrer nas agências até o final do programa, p...