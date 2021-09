Economia Para 69% dos brasileiros, situação econômica do país piorou, diz Datafolha O número está próximo dos maiores patamares já registrados nos levantamentos em que esse questionamento foi feito

Para 69% dos brasileiros, a situação econômica do país piorou nos últimos meses, segundo pesquisa Datafolha realizada de 13 a 15 de setembro. O número está próximo dos maiores patamares já registrados nos levantamentos em que esse questionamento foi feito. Em 2015, no governo Dilma Rousseff (PT), chegou a 82%. Em junho de 2018, no governo Michel Temer (MDB),...