Economia Paraíso do Tocantins liberou passagem para caminhoneiros na manhã desta quinta Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via foi liberada sem restrições; manifestantes permanecem no local concentrados

Os manifestantes liberaram, na manhã desta quinta-feira, 9, por volta das 10h40, o bloqueio de Paraíso do Tocantins, cidade cortada pela BR 153, km 493, na manhã desta quinta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via foi liberada sem restrições. No entanto, os manifestantes permanecem no local concentrados. As restrições nas passagens de caminhoneiros inicia...