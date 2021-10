Economia Papa Francisco pede a gigantes da tecnologia que não explorem fragilidade humana "Parem de explorar a fragilidade humana, as vulnerabilidades das pessoas, para obter lucros", escreveu

O papa Francisco pediu, nesta sexta-feira (16), para que as gigantes da tecnologia parem de explorar a fragilidade e vulnerabilidade humanas para obter lucro. O apelo se deu em uma série de postagens em seus perfis no Twitter, em diferentes idiomas, direcionadas a empresas. "Parem de explorar a fragilidade humana, as vulnerabilidades das pessoas, para obter lucros...