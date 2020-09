Economia Pandemia provoca queda recorde, de 6,9%, no PIB do G20 no 2º trimestre O tombo recorde coincide com o momento de maior número de mortes por coronavírus na maior parte dos países do G20, em abril deste ano

Com a exceção da China, todos os países do G20 (grupo das maiores economias do mundo) tiveram queda do PIB no segundo trimestre deste ano, por causa da pandemia de coronavírus. Foi a maior queda da história do grupo, segundo comparação divulgada nesta segunda-feira (14) pela OCDE: na média, a economia do G20 encolheu 6,9% em relação ao primeiro trimestre deste ano e ...