Economia Pandemia pode impulsionar contratação de seguro 'liga e desliga' Modalidade, também conhecida como "pay per use" existe desde 2019, quando a Superintendência de Seguros Privados permitiu a comercialização de seguros com duração reduzida e por um período intermitente

A pandemia impulsionou o lançamento de seguro sob demanda. A modalidade, também conhecida como "pay per use" ou "liga e desliga", existe desde 2019, quando a Susep (Superintendência de Seguros Privados) publicou circular permitindo a comercialização de seguros com duração reduzida e por um período intermitente. "O seu carro não vai bater se estiver parado, que é ...