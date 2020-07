Economia Pandemia foi responsável pelo fechamento de 522 mil empresas na 1ª quinzena de junho Número significa 39,4% das empresas fechadas no País no período, seja de forma temporária ou definitiva, segundo o IBGE

A pandemia de Covid-19 provocou, na primeira quinzena de junho, o fechamento de 39,4% das 1,3 milhão de empresas que haviam suspendido temporária ou definitivamente suas operações em todo o País. No total, foram 522,7 mil negócios encerrados no período. Os dados são da Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas Empresas, que integram as Estatísticas Experimentais d...