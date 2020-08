Economia Pandemia distorce custos da indústria e cria ambiente para alta da inflação Empresas dos mais diversos setores se queixam de escassez ou reajustes excessivos de insumos

Não bastasse a pandemia do coronavírus ter derrubado a demanda e, por consequência, a produção das empresas, agora a indústria sofre com uma alta de até 35% dos insumos utilizados no processo produtivo, além da escassez de alguns suprimentos. Por enquanto, as empresas estão absorvendo a maior parte desse impacto, reduzindo margens que já vinham pressionadas por ca...