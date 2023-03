Economia Palmenses reclamam de retorno da cobrança de impostos federais sobre a gasolina Em alguns postos de combustíveis da capital a variação chega R$ 0,40 centavos por litro

A partir desta quarta-feira, 1º, o combustível tem um novo aumento em sua tarifa no país, após retorno de impostos federais sobre o produto. Postos da capital tocantinense apresentam variação de até R$ 0,40 centavos por litro, na gasolina. De acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon), antes do aumento, o valor mais alto no preço da gasolina era de R$ ...