Palmas registrou em 2020 o menor indíce de vendas da história durante o feriado de Páscoa nos últimos 15 anos segundo números da base de dados do SPC Brasil, monitorados pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Palmas, desde 2005.

Conforme a CDL, em comparação a 2019, ano anterior, as vendas de Páscoa caíram 43,7%. A Câmara atrela a queda à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, razão pela qual a Prefeitura de Palmas determinou o fechamento do comércio por meio de decreto, em março.

O ano de 2008 foi o pior ano para as vendas já registrado na Capital, no entanto, segundo a CDL, 2020 ainda apresentam queda. Para a CDL, apesar dos supermercados estarem funcionando, locais onde se comercializa muitos produtos de Páscoa, não foi suficiente para equilibrar as vendas. “Este número reflete o que está por vir. Na segunda quinzena de março, tivemos queda de 11% nas vendas; agora, 43%. Tememos pelo que vem pela frente caso não haja um equilíbrio entre a saúde pública e a saúde financeira das empresas”, disse o presidente da CDL Palmas, Silvan Portilho.