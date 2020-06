Economia Palmas e Gurupi prorrogam novamente prazos para pagamento à vista do IPTU Na Capital, a nova data é para 15 de julho e, em Gurupi, ficou para 17 de agosto

As Prefeituras de Palmas e Gurupi mudaram os prazos para o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente ao exercício 2020. Em Palmas, o vencimento do pagamento a vista com desconto ficou para 15 de julho e, em Gurupi, a nova data é 17 de agosto. Conforme a gestão da Capital, essa é a quarta prorrogação e vale para as dat...