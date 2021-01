Economia Palmas divulga calendário e IPTU e pagamento à vista com 10% de desconto vence em março Contribuinte pode optar pelo pagamento parcelado em até 10 vezes

A Prefeitura de Palmas definiu e divulgou o calendário de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021 de Palmas pela Portaria nº 008/2021. A data de vencimento para pagamento à vista, em parcela única, é o dia 15 de março, com a opção de 10% de desconto. Já para quem optar pelo parcelamento do imposto, o mesmo prazo serve para a primeira parcela. É...