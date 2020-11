Economia Palmas deve contar com R$ 10 milhões a mais nas receitas dos repasses do ICMS para 2021 Valor vem da diferença dos pontos percentuais para o próximo ano e do atual exercício

Para 2021, Palmas deve ter um incremento de cerca de R$ 10 milhões anual nas receitas oriundas de repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O valor é o estimado no edital do Conselho Especial para Elaboração do Índice de Participação dos Municípios, publicado no Diário Oficial do Estado. Conforme a Prefeitura de Palmas, esse í...