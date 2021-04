Economia Palmas é uma das dez capitais escolhidas para o projeto-piloto Destinos Turísticos Inteligentes Ministério do Turismo anunciou o desenvolvimento de uma política pública para promoção de Destinos Turísticos Inteligentes e anunciou o nome de nove das dez cidades, a última será anunciada em breve; do Norte, além de Palmas, Rio Branco (AC) faz parte do projeto

A cidade de Palmas é uma das dez capitais estaduais escolhidas pelo Ministério do Turismo (MTur) para integrar o projeto-piloto Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Do Norte do País, além de Palmas, Rio Branco (AC) representa a região, já as demais cidades, sendo duas de cada uma das cinco regiões brasileiras, são Recife (PE) e Salvador (BA) no Nordeste, Campo Grande (...