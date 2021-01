Economia Pagamento de servidores estaduais é antecipado e estará disponível para saque neste sábado Essa é a primeira folha de salários do exercício de 2021

Com a antecipação do pagamento dos servidores estaduais para esta sexta-feira, 29, o Governo Estadual informou que o saque estará disponível ao longo do sábado, 30. Esta é a primeira folha de salários do exercício de 2021, referente ao mês de janeiro e o valor total é de R$ 181.147.810,69, montante destinado aos servidores ativos e pensionistas, segund...