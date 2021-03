Economia País cria 260 mil vagas de trabalho formal em janeiro, aponta o Caged O dado ficou acima do ano passado, quando o saldo líquido foi de 117,7 mil

O mercado de trabalho brasileiro registrou abertura líquida (contratações menos desligamentos) de 260,3 mil vagas em janeiro. O dado ficou acima do ano passado, quando o saldo líquido foi de 117,7 mil (com ajustes), e representa o melhor resultado da série histórica para um mês de janeiro. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado n...