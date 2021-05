Economia País cria 120,9 mil vagas com carteira assinada em abril, mês de agravamento da pandemia Para tentar evitar demissões em massa diante da crise, o presidente Jair Bolsonaro editou medidas provisórias para que regras trabalhistas sejam flexibilizadas novamente

Foram criadas 120.935 vagas com carteira assinada no país em abril, apesar do agravamento da pandemia e implementação de medidas de restrição a algumas atividades econômicas no mês. O saldo é resultado de 1,381 milhão de contratações e 1,260 milhão de desligamentos, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) que foram divulgados nesta ...