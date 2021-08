Economia Orçamento de 2022 é enviado com precatórios e sem novidades no Bolsa Família Para o programa Bolsa Família, foi previsto o valor de R$ 34,7 bilhões, similar ao deste ano e que não contempla reforço nas ações sociais

Ainda sem solução para a explosão de gastos com precatórios em 2022, o governo apresentou nesta terça-feira (31) o Orçamento do ano que vem com gastos comprimidos e sem atender às demandas do presidente Jair Bolsonaro para o período eleitoral. O texto não prevê a versão turbinada do Bolsa Família e não reforça verbas para obras. A proposta traz premissas já descol...