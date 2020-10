Economia Operadora deve pagar R$ 500 mil por dano coletivo devido fornecimento irregular de serviço Empresa, mesmo após recomendação, continuou oferecendo serviço de internet banda larga de 2 Mb, em endereços onde só se permitia a velocidade máxima de 1 Mb

A Justiça Federal em Palmas determinou que a operadora de telefonia Oi S/A deve indenizar os clientes se voltar a vender pacotes de internet banda larga com o dobro da velocidade possível no Tocantins. A ação é do Ministério Público Federal que identificou que a empresa oferecia irregularmente serviço de internet banda larga de 2 Mb, em endereços onde só se permitia a...