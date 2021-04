Economia Operação investiga servidor da Adapec suspeito de cobrar propina para liberar cargas de bovinos A Polícia Civil realizou buscas em endereços do investigado, entretanto o suspeito não foi localizado para o cumprimento de um mandado de suspensão do exercício de função pública

A Operação Sobre-Era da Polícia Civil, deflagrada nesta quarta-feira, 28, cumpriu mandados de busca e apreensão e um de suspensão do exercício de função pública em cidades de Goiás. As investigações apontam que um servidor da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) no Tocantins estaria cobrando propina para liberar cargas de bovinos no Estado. As ações da ope...