Economia Operação Construção Justa e notifica sete cerâmicas sobre aumento de preços de tijolos Procon Tocantins deu o prazo de 72 horas para que as empresas apresentem as cópias das notas fiscais de venda e a documentação que comprove a necessidade do aumento do preço

A Operação Construção Justa, deflagrada pelo Procon Tocantins, notifica sete cerâmicas após denúncias do aumento do preço de materiais de construção em de Araguaína, Babaçulândia e Nova Olinda. A ação realizada nesta sexta-feira, 17, dá aos estabelecimentos o prazo de 72 horas para a apresentação da documentação que será analisada com o objetivo de identificar se houve r...