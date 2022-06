Economia Operação apreende quase duas toneladas de alimentos e 4.400 litros de bebidas em Paraíso Ao todo foram apreendidos 462 produtos, entre carne bovina, suína, de peixes e de aves, além de laticínios, embutidos e iogurtes; fiscalizações ocorreram entre 23 e 27 de maio

Quase duas toneladas de alimentos e 4.400 litros de bebidas comercializados de forma irregular em supermercados, açougues e restaurantes de Paraíso do Tocantins foram apreendidos durante operação deflagrada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), em ação conjunta com órgãos e instituições parceiras, entre os dias 23 e 27 de maio. A ação faz parte da operação Pró-Co...