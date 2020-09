Economia Operação apreende 2,1 mil produtos vendidos, lavra 24 autos e notifica 10 comércios em oito cidades Ação ocorreu em Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Araguaína, Dianópolis, Guaraí, Colinas e Tocantinópolis durante dez dias

A Operação “CDC na prática” apreendeu mais de 2,1 mil produtos com prazo de validade vencido durante fiscalizações em 102 supermercados. A ação do Procon Tocantins ocorre em alusão aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e durou dez dias, encerrando nesta quinta-feira, 10. Conforme o Procon, as fiscalizações aconteceram em estabelecimentos de Pal...