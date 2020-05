Economia Onyx diz que a data para segunda parcela do auxílio emergencial sai na próxima semana A Caixa Econômica Federal divulgou neste sábado (9) que 51,6 milhões de cadastros foram realizados para recebimento do auxílio emergencial de R$ 600

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), disse em entrevista à Rádio Bandeirantes na sexta-feira (8), que o anúncio das datas de pagamento da 2ª parcela estão a cargo do presidente Bolsonaro. “Vai ser anunciado pelo presidente, ou no final de semana ou no início da semana, as datas de pagamento da 2ª parcela“, disse Onyx. “Provavelmente na seg...