Economia ONU diz que Covid-19 gerou a pior crise sistêmica do planeta desde sua fundação Segundo a Organização, o mundo está retrocedendo em relação aos 17 objetivos, que buscam ações para reduzir a pobreza, proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas

Documento elaborado por órgãos da ONU (Organização das Nações Unidas) afirma que a pandemia do novo coronavírus gerou a pior crise sistêmica do planeta desde a sua fundação, em 1945, com ampliação das desigualdades e deixando a população vulnerável em situação mais crítica. O relatório diz que o choque econômico causado pela crise sanitária afetou consumo, invest...