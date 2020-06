Economia Online Gurupi: Feira de Negócios começa nesta quarta-feira com empresas de diversos segmentos Evento que aquecer o comércio e ajudar os empresários da cidade com um novo modelo de compra

Começa nesta quarta-feira, 1ª, a Online Gurupi: Feira de Negócios com o objetivo de potencializar as vendas na cidade de empresas de diversos segmentos. O evento segue até o dia 10 de julho e a comercialização de produtos será realizada através de plataforma de vendas digital, já as entregas serão via delivery. Conforme a organização da Online Gurupi,participam da ini...