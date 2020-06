Economia Oito suínos transportados ilegalmente e apreendidos na barreira de Talismã são sacrificados Adapec informou que a carga não tinha documentação de estar livre da peste suína

Uma fiscalização de rotina apreendeu oito suínos transportados ilegalmente na barreira fixa de Talismã, Sul do Estado. A ação aconteceu nesta segunda-feira, 15, e os animais vinham do Pará com destino para Goiás e os suínos foram sacrificados com o apoio da Polícia Militar e da Prefeitura Municipal. Segundo a Agência Defesa Agropecuária (Adapec), o condutor do cam...